I dipendenti della Valgrana ringraziano Franco Biraghi in occasione del suo 80esimo compleanno

Gentilissimo direttore,

per gli ottant’anni del nostro datore di lavoro Franco Biraghi cercavamo qualcosa di simbolico, che rappresentasse non solo un traguardo in fatto di età ma anche in ambito lavorativo.

Ecco perché abbiamo pensato che una targa fosse il modo migliore per festeggiarlo, o meglio, per ringraziarlo non solo per come porta avanti un’azienda che, da ormai trent’anni, è una garanzia di serietà nonché un grande valore aggiunto per la nostra zona ma, anche, per il modo in cui si relaziona ogni giorno con i suoi dipendenti, dando vita ad un rapporto basato su fiducia e, soprattutto, rispetto.

Abbiamo cercato una foto che fosse emblematica di questo suo legame viscerale nei confronti di un’impresa a cui dedica tutta la devozione e l’impegno possibili, accompagnandola con una frase che simboleggiasse pienamente quello che la sua attività ci ha sempre comunicato. Ne è uscito un regalo semplice, consegnato in occasione di una sorpresa che ha visto presenti i soli “addetti ai lavori”, un momento che doveva essere intimo e avere un’atmosfera familiare. Così è stato.

Siamo riusciti a organizzare una festa inaspettata in cui, nel magazzino di stagionatura, è stata allestita una scenografia che profumava, oltrechè di dolce, salato e, ovviamente formaggi, anche di allegria, il tutto in un contesto rilassato ma gioioso e sincero.

La consegna della targa su cui si legge: "A tutto quello che passione, determinazione ed esperienza sanno costruire" è stato anche il momento giusto per comunicare in modo schietto e genuino il pensiero che è alla base del nostro lavoro e che ci anima ogni giorno, proprio perché: "Non è scontato aver saputo, nel corso di 30 anni di attività, dar vita ad una grande famiglia, dove un “tutto bene?” è accompagnato sempre da un reale interesse. Non è scontato aver saputo equilibrare caratteri, esperienze, necessità e vite.

Perché quelle che si intrecciano ogni giorno nei magazzini, tra i corridoi degli uffici, nei cortili la mattina presto e nei parcheggi la sera tardi, sono esistenze frutto di ambizioni, dedizione e sacrifici. Ma, soprattutto, sono esistenze a cui non è mai venuto meno il rispetto, la riconoscenza e che sono sempre state invogliate a dare il massimo".

Constatare concretamente quanto il luogo in cui stiamo lavorando sia in costante sviluppo, è per noi stimolo e motivazione perenne ed "ecco perché oggi siamo tutti qui a dirle grazie. In primis per la serietà con cui ha portato avanti un’azienda che è bello veder crescere ogni giorno e che festeggia anch’essa un compleanno importante.

Ma soprattutto per aver saputo rendere, non solo il territorio, ma anche tutti noi orgogliosi di prender parte a questo suo progetto che ci vede quotidianamente parte in causa".

Parole semplici e dirette che ci auguriamo abbiano veicolato nel miglior modo possibile la nostra riconoscenza nei confronti di un datore di lavoro che ha sempre accostato la professionalità all’umanità, un binomio non scontato che "non la fa solo un grande imprenditore ma anche un uomo con un gran cuore".

I dipendenti Valgrana