Anziano investito mentre attraversa la strada a Ormea: la famiglia cerca testimoni

Condividiamo la richiesta di una donna che chiede la collaborazione di chi avesse assistito all'incidente in cui è rimasto coinvolto il suocero di 84 anni.

Questa signora cerca dei testimoni. La sua richiesta riporta anche la costruzione dei fatti, che ci limitiamo a condividere ma che non abbiamo alcun modo di verificare, risalendo a 20 giorni fa.

***



In data sabato 21 giugno verso le ore 15, in via Ponte di Nava 55 (frazione di Ormea- CN) nell’aerea antistante il chiosco Alimentari Agaccio.



Il signor Lorenzo Invernizzi, di 84 anni, residente a Milano, al termine di una gita in auto in Liguria, decide di tornare a Milano passando per il Piemonte e di fermarsi a fare compere da un fruttivendolo molto conosciuto in zona, Alimentari Agaccio, che si trova lungo la SP 154.

Parcheggiata l’auto nell’area di parcheggio a pettine, di fronte al fruttivendolo, scende dall’auto e lentamente, data l’età e il lungo viaggio fatto, attraversa la strada per recarsi al negozio, in quel momento sopraggiunge un signore in auto, con passeggera a fianco, che per mettere fretta al pedone ed indurlo ad accelerare il passo, fa la finta di andargli addosso.

Il signor Invernizzi, spaventato, mette istintivamente le mani sul cofano dell’auto temendo di essere investito. A quel punto il guidatore, inaspettatamente gira il volante, e lo investe di lato, il signor Invernizzi rimane con il polpaccio sotto alla ruota dell’auto, tra le urla dei passanti e della passeggera dell’auto, intimano al guidatore che l’investito ha la gamba sotto alla sua ruota, inspiegabilmente gli dicono di fare marcia indietro, in questo modo il mezzo passa nuovamente sulla gamba della vittima.

Qualcuno allerta il 118, nel giro di poco arriva prima l’ambulanza e a stretto giro i carabinieri di Ormea, che prendono le generalità del guidatore e dei presenti che hanno assistito alla scena. La vittima dell’incidente viene trasportata in elisoccorso all’ospedale Santa Croce di Cuneo. In nottata viene trasportato, sempre in ambulanza all’Ospedale Niguarda di Milano, dove viene operato nei giorni successivi per la rottura di tibia e perone.

I familiari chiedono la collaborazione di eventuali testimoni per raccogliere informazioni sull’incidente.

Per segnalazioni telefonare al numero 3479763970.