Un sentito ringraziamento a Franco: esempio di amore e solidarietà senza fine

Caro Franco,

la tua morte così tragica, ha creato in me e in coloro che ti conoscevano un senso di ingiustizia e smarrimento, ma se cerco di mettere a tacere queste emozioni, il cuore viene immediatamente pervaso da un’ immensa gratitudine per tutto ciò che sei stato e hai donato.

Grazie Franco per l’esempio di uomo buono, paziente, genuino, umile, ma tenace, determinato a portare avanti con il tuo agire costante ,di tutta una vita, la lotta pacifica per la difesa dei più fragili e una concreta solidarietà per molte famiglie con disabilità.

Il tuo amore gratuito ha permesso a molti ragazzi, poi uomini ed ora quasi vecchietti come Marco, di vivere, con l’estate ragazzi, le feste, i Capodanni in Cascina, le tante gite, occasioni uniche di condivisione, di divertimento, ma soprattutto di vera amicizia.

La tua capacità di cogliere l’essenziale , di ascoltare i bisogni di ogni singola persona ha fatto crescere e sensibilizzato tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti.

Grazie Franco per essere stato un grande testimone di amore senza limite, continua ,anche ora, a guidarci nel nostro cammino.

Ciao, con grande affetto

Ornella