Lo “Sportello Centrale” gas e luce di Saluzzo aumenta i servizi e le proprie filiali in tutta la provincia

La società nasce da un team di persone con esperienza ventennale presso un rinomato operatore nazionale di luce e gas e capisce quanto sia importante e quanto manchi agli utenti un luogo fisico dove potersi confrontare, con delle persone serie e preparate, sulle proprie utenze domestiche.

Nel 2018 decidono dunque di aprire a Saluzzo un luogo fisico in cui mettere a disposizione la propria esperienza al servizio di coloro che necessitino di informazioni corrette sulle proprie utenze e con qualsiasi compagnia abbiano un rapporto contrattuale.

Questo allo scopo di poter capire, in modo semplice ma preciso, se le loro tariffe sono in linea con le migliori sul mercato, cosa controllare sulle bollette, quali reclami fare, come chiedere un rimborso quando spetta, o tanti altri problemi per i quali sempre più persone sono stufe di attaccarsi ad un call center impersonale ed inconcludente.

Presso lo Sportello Centrale si possono anche richiedere nuovi allacciamenti luce e gas, volture e subentri, cessazioni e variazioni categoria d'uso, variazioni di potenza, rettifiche e rateizzazioni. Nell’eventualità che si stia usufruendo di un contratto non conveniente per le proprie esigenze, lo staff è in grado di suggerire quale può essere la soluzione alternativa fra le tante disponibili, ma sempre con la consapevolezza da parte dell’utente su quale sia il reale risparmio o gli eventuali costi, perché lo “Sportello Centrale - Ital Gas e Luce”, così si chiama, sta dalla parte del Consumatore e non della singola società di vendita.

Questo tipo di attività, apprezzata dagli utenti e dalle aziende sta riscuotendo molto successo espandendosi rapidamente.

Oggi, oltre a Saluzzo, l’Azienda ha aperto uno Sportello Centrale a Mondovì in piazza Mellano 5, con l’apertura già programmata di altri Sportelli a Verzuolo, Racconigi, Busca, Savigliano, Carmagnola e Pinerolo. Proprio per la necessità di arrivare in modo capillare in più Comuni, l’Azienda offre l’opportunità, per chi ha degli uffici e locali commerciali, di metterne a disposizione una parte, dietro compenso adeguato, e contribuire a far cresce questa rete in modo forte e radicato.

Se interessati basta contattare il seguente numero: 0175.063327 oppure inviare una mail a: amministrazione@italgaseluce.it

Sportello Centrale Ita Gas e Luce. Saluzzo Corso Roma, 27/A - https://www.facebook.com/ital.gaseluce/