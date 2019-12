Più pattuglie di sera e di notte: i Carabinieri incontrano i cittadini di Revello dopo i numerosi furti

Intensificazione dei servizi di prevenzione, prevalentemente nelle ore pomeridiane e notturne, in concomitanza con le festività natalizie e di fine anno.

È lo sforzo dell’Arma dei Carabinieri per contrastare i fenomeni di furti in abitazione, che da settimane si verificano sul territorio della medio-bassa Valle Po. Episodi di questo tipo sono stati registrati a Revello, Martiniana Po e, in alcuni casi, a Sanfront.

Ieri sera (martedì) Patrizio Sau, comandante della stazione dei Carabinieri di Revello, ha incontrato la cittadinanza (una 30ina di persone), all’interno dei locali del bocciodromo revellese, nell’ambito dei consueti “punti d’ascolto” che l’Arma organizza costantemente sul territorio. La questione è infatti all’attenzione dei vertici della compagnia dei Carabinieri di Saluzzo, guidata dal capitano Giuseppe Beltempo.

Ieri sera sono stati ribaditi quelli che sono accorgimenti e tecniche utili per scoraggiare e far desistere i malintenzionati, cercando di sedare gli allarmismi, com’è stato detto, alle volte esagerati, che hanno creato preoccupazione tra i cittadini.

L’accento è stato posto sui continui controlli e sull’incremento delle attività sul territorio. L’aumento dei furti, com’è stato spiegato, si verifica in determinati mesi dell’anno, e resta comunque nella media.

L’Arma ha fornito i sempre utili consigli per scoraggiare eventuali malintenzionati: dai classici allarmi, alle telecamere e ai sistemi di videosorveglianza. La statistica consente di affermare che l’allarme che suona rimane il miglior metodo per far desistere il ladro e metterlo in fuga.

La telecamera di videosorveglianza, invece, è più utile in un’attività investigativa ma di background. Occorre prestare sempre maggiore prudenza, inoltre, adottando semplici accorgimenti come lasciare le luci accese di notte, chiudere cancelli di accesso alle proprietà private e non lasciare auto parcheggiate nei cortili di casa aperte, men che meno con chiavi inserite nel quadro della vettura.

Utile anche collegare il sistema di antifurto di casa con la centrale operativa dei Carabinieri, che in caso di attivazione dell’allarme, riceve immediata segnalazione, accorciando così notevolmente i tempi di intervento.

Segnalazioni tempestive e puntuali all’Arma dei Carabinieri, attraverso il 112 o direttamente ai vertici della locale stazione, sono comunque indispensabili per intervenire in maniera celere e mirata, aumentando dunque la possibilità di individuare sul territorio i malviventi.

LO SFORZO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nel pubblico, ieri sera, era presente anche Daniele Mattio, sindaco del paese. già 24 ore prima, a margine del Consiglio comunale di lunedì sera, Mattio aveva incontrato alcuni cittadini, giunti in Municipio per parlare proprio dei furti, annunciando un intervento da 50mila euro con il posizionamento di telecamere di videosorveglianza.

“Ci stiamo muovendo per posizionare telecamere con il ‘Targa system’ (sistema di individuazione e riconoscimento delle targhe: ndr) ai varchi d’accesso del paese. gli occhi elettronici riconoscono le targhe sino ad una velocità di 180 chilometri orari.

Se posizionate lungo la strada per Envie, a Sant’Ilario o al Paschero possono essere da deterrente. Siamo comunque sempre in contatto con i Carabinieri”.