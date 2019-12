Niente petardi, botti o fuochi artificiali, a Cuneo, per Capodanno: il sindaco Borgna firma l'ordinanza

In occasione delle imminenti festività di Capodanno, il sindaco di Cuneo, Federico Borgna, ha emanato un'apposita ordinanza, disponendo il divieto temporaneo di utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere nelle aree del territorio comunale.

"L'ordinanza - spiegano dal Municipio - prevede il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 14 del 30 dicembre 2019 alle ore 23.59 del 1 gennaio 2020, nell’area denominata 'Cuneo Altipiano', nella zona compresa tra via 11 settembre, via Federico Mistral a sud, i torrenti Gesso, Stura a ovest ed a est e loro confluenza a nord.

Inoltre il divieto sarà in vigore ad una distanza non inferiore a 500 metri, in linea d’aria, da qualunque edificio ubicato nelle frazioni di: San Pietro del Gallo, San Benigno, Roata Rossi, Passatore, Ronchi, Madonna dell’Olmo, Cerialdo, Confreria, San Rocco, Roata Canale, Spinetta, Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie, Bombonina, Tetti Pesio".

"Puntualmente - aggiungono da Palazzo - la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione".

Il provvedimento è stato assunto dal momento che "l’Amministrazione comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia locale".

I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 25 a 500 euro.