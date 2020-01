"A Cuneo serve un assessorato dedicato ai comitati di quartiere"

è tempo di stilare i primi bilanci per questa amministrazione comunale cuneese e tra i tanti aspetti merita attenzione il rapporto tra comitati di quartiere e governo cittadino, una relazione che sembra essersi fatta più distante, con diverse decisioni calate dall’alto con poca concertazione. A parte progetti che hanno diviso una città (piazza Europa) o idee che non sono state autenticamente raccolte fino in fondo (caserma Montezemolo), sembra mancare empatia tra i primi interlocutori dei cittadini, i comitati, e la giunta comunale.