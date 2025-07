Un mese per duplicare la carta di identità a Cuneo? Il vicesindaco: "Appuntamento per il giorno dopo, ma la signora era al mare"

Forza Italia Cuneo: "Tempi inaccettabili per il rilascio del duplicato della carta di identità dal Comune". Ma è davvero così?

Non si fa attendere la replica del Comune che, per voce del vicesindaco Luca Serale, spiega e chiarisce la questione.

Qui la nota

***

Nel caso specifico segnalato dalla signora che ha scritto il post sui social lunedì 30 giugno, desideriamo precisare che il primo appuntamento proposto dal nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) era previsto per il giorno successivo alla sua richiesta (martedì 1° luglio), ma è stato rifiutato dalla stessa in quanto si trovava in vacanza al mare.

È stata proposta la data del 15 luglio, ma anche questa rifiutata per assenza della signora, che ha poi optato per il 21 luglio. L’operatrice ha suggerito alla cittadina di provare a richiamare successivamente nel caso si fosse liberato un posto in tempi più brevi. La signora ha richiamato nella stessa mattinata, non trovando ovviamente nuovi posti. In questo caso, una seconda operatrice impegnata nella chiamata non sentiva bene a causa delle condizioni in cui si trovava la signora, dovendo così tenere un tono di voce più alto.

La dipendente ha riproposto le date del 15 e del 21 luglio e, non trovando la soddisfazione della signora, ha quindi illustrato un’ulteriore possibilità, ossia quella di rivolgersi ad un Comune, pratica che viene regolarmente adottata in tutta Italia come previsto dalla Legge, per venire incontro alle urgenze dei cittadini: in tal modo avrebbe potuto rifare la carta d’identità immediatamente in vacanza.

La signora ha poi segnalato la vicenda alla Segreteria della Sindaca, per poi richiamare una terza volta nella stessa mattina all’URP, trovando la prima operatrice, che ha nuovamente illustrato le possibilità a sua disposizione. Crediamo dunque che le soluzioni messe a disposizione siano abbastanza sufficienti per ottenere regolarmente il documento richiesto e in tempi relativamente rapidi. Ci teniamo inoltre a sottolineare che nel 2024 la media di gradimento del servizio di prenotazione si attesta a 9.11 su 10, come riportato pubblicamente sul sito web del Comune: https://www.comune.cuneo.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/servizi-in-rete.html. Il servizio è stato definito “rapido”, “semplice” ed “efficace” dalla maggioranza degli utenti, che riservano il voto più alto alla professionalità del personale (9,55).

Ci dispiace quindi leggere affermazioni che ledono l’immagine dell’Amministrazione e soprattutto screditano l’impegno del personale comunale, che lavora ogni giorno e da anni con serietà, cortesia e professionalità a servizio degli utenti.

Accogliamo sempre con attenzione le segnalazioni dei cittadini, che riteniamo un’opportunità per migliorare, ma auspichiamo che ogni critica sia fondata su informazioni corrette e nel rispetto delle persone coinvolte.