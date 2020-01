Cosa è racchiuso nel testo di una canzone?

Occupandomi molto di adolescenti, ma capita anche con gli adulti, mi succede spesso di lavorare in seduta sul testo delle canzoni. A volte è difficile spiegare come ci sentiamo a parole, ma è piu semplice usare il testo di canzoni e melodie che ci danno modo di tirare fuori emozioni e stati d' animo che altrimenti non riuscirebbero a prendere forma. Grazie alle parole dei cantanti, troviamo il modo di farci capire dall' altro e ci sentiamo meno soli, perché condividiamo.

“Vista con il freddo occhio del fisico, un evento musicale è solo una raccolta di suoni di varia altezza, durata, e altre qualità misurabili. In qualche modo, la mente umana attribuisce a questi suoni un significato. Essi diventano simboli per qualcos’altro che va al di là del puro suono, qualcosa che induce a piangere o a ridere, che piace o dispiace, che commuove o lascia indifferenti" Sloboda (J.A. et al. 2001 Functions of music in everyday life: an exploratory study using the experience sampling method.)

Questa citazione racchiude una riflessione molto ampia in merito alle potenzialità della musica: la musica provoca emozioni e come possa essere giudicata positivamente o negativamente e perché per alcuni un andamento musicale lento porta alla calma, alla riflessione, alla meditazione e per altri può essere noioso. O al contrario perché un ritmo veloce induce all’attivazione del corpo e al movimento. Tutto ciò si può ricondurre alla cultura musicale e alla personalità che ognuno di noi possiede. La musica esiste dalla notte dei tempi e non esiste cultura senza essa. Il valore attribuito in misura maggiore ricopre la sfera emotiva.

La musica rappresenta una forma dinamica di emozione e il trasmettere emozioni è considerata l’essenza stessa della musica, è in grado di modulare l’umore di una persona in diverse circostanze nell’arco della vita: influisce in maniera rilevante nel contesto quotidiano e, in una prospettiva più ampia, ha il potere di promuovere la salute fisica e psicologica. Quante volte vi sarà successo di sentire il bisogno di isolarvi dal mondo, indossare le vostre cuffie e abbandonarvi ad una canzone…La musica accresce i nostri sensi, stimola le nostre emozioni e, soprattutto, crea ricordi. È presente nella vita di chiunque grazie anche alla sua facile riproduzione attraverso le nuove tecnologie. Nell’era digitale possiamo ascoltare musica in qualunque momento e in qualunque luogo. La musica assolve ad una grande funzione: influenza in modo positivo il nostro stato d’animo, è capace di rendere tutto più morbido e meno spigoloso e ci risolleva dopo una sconfitta facendoci sperare nel futuro. Ma serve anche a essere tristi, a fermarsi, a stare nel dolore senza sentirsi così soli..per poi rialzarsi e riprendere a vivere. Perché è giusto fermarsi, affrontare il dolore, sentirlo e viverlo, per poi comprenderlo e superarlo.