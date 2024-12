Alimenti scaduti e sicurezza sul lavoro: Carabinieri elevano sanzioni per 17mila euro

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Cuneo, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (Carabinieri Forestali) hanno dispiegato sul territorio un ampio dispositivo di controllo, durante l’arco pomeridiano, serale e notturno, con la finalità di accrescere la sicurezza reale e quella percepita dai cittadini.

In particolare i servizi si sono concentrati sulla circolazione stradale e sugli esercizi pubblici.

Sono state elevate sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, con contestuale ritiro dei documenti di guida e controllati numerosi esercizi commerciali.

In alcuni di quest’ultimi sono state elevate varie sanzioni amministrative per un totale di circa 6.500 euro circa per inosservanza dell’obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti e per vendita di prodotti al consumatore finale oltre la data di scadenza, con il sequestro di 47 kg di alimenti.

Nel medesimo contesto sono stati eseguiti controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (formazione dei lavoratori, nomina del medico competente, corsi di aggiornamento, redazione del documento di valutazione dei rischi), con la sospensione di un’attività e sanzioni per 11.000 euro circa.