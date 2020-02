Il 2 febbraio 1998 se ne andava l'attore cuneese Duilio Del Prete

Beppe Gandolfo nella sua rubrica "Accade Oggi" sul sito online "Un anno in Piemonte" ricorda la morte dell'attore cuneese Duilio Del Prete, venuto a mancare il 2 febbraio 1998: "Duilio Del Prete era nato a Cuneo il 25 giugno 1936 ed era ricoverato a Roma da alcune settimane per disturbi gastrici. 3 mesi fa, nel novembre del 97, era tornato a Cuneo per far visita alla madre e alla sorella e proprio lì era stato colpito da un forte malore tanto da essere ricoverato in ospedale per alcuni giorni. Nonostante il campanello d’allarme Del Prete aveva ripreso regolarmente l’esibizione in teatro e la preparazione di un film. L’attore ritornava spesso a Cuneo che aveva lasciato dopo aver conseguito la maturità classica e ottenuto i primi successi sia in campo cinematografico che teatrale. Tra le interpretazioni che più lo avevano fatto conoscere al grande pubblico la partecipazione al film “Amici miei”. Le sue ceneri riposano nel cimitero di San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo.".