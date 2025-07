Da Pianfei all’Alaska in Harley: Fabio e Cristiano verso la Patagonia per Greta e Casa Sollievo Bimbi [VIDEO]

Fabio Costamagna e Cristiano Pelganta, amici da oltre vent’anni e fondatori di Patina Garage a Pianfei, stanno per partire per un viaggio straordinario: dalla loro officina nelle colline cuneesi voleranno in Alaska, dove il 12 luglio inizieranno a percorrere in Harley Davidson d’epoca i 33.000 chilometri della Pan-American Highway, la strada più lunga del mondo, fino alla punta estrema dell’Argentina.

Con loro ci saranno altri sei motociclisti appassionati di moto vintage, provenienti da tutta Europa, uniti da un obiettivo comune: raccogliere almeno un euro per ogni miglio percorso, per un totale di 33.000 euro da donare a Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, uno dei primi hospice pediatrici del Nord Italia.

L’impresa è dedicata a Greta, figlia di un caro amico di Fabio e Cristiano, venuta a mancare nel 2012 a causa di un tumore cerebrale. VIDAS fu accanto a lei e alla sua famiglia durante la malattia, garantendo cure palliative a domicilio e contribuendo poi, grazie alla spinta di quel dolore trasformato in azione, alla nascita di Casa Sollievo Bimbi, che oggi accoglie bambini affetti da patologie gravi e incurabili.

Il viaggio inizierà con il tratto più ostico, la Dalton Highway, e proseguirà attraverso Canada, Stati Uniti, Centro e Sud America. Il team sarà seguito da un van di supporto con pezzi di ricambio e materiali essenziali, compresi 100 chili di pasta.

L’intera avventura sarà raccontata sui canali social di VIDAS e Patina Garage per coinvolgere sostenitori e raccogliere fondi. Un viaggio che unisce amicizia, passione e solidarietà, con il cuore che batte forte per Greta e per tanti altri bambini che affrontano la malattia.

IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLA LORO AVVENTURA QUI SOTTO: