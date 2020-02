Chiusa di Pesio partecipa al premio “Piccolo comune amico”

Anche Chiusa di Pesio partecipa ufficialmente al premio “Piccolo comune amico” lanciato dal Codacons e riservato ai comuni italiani con meno di 5 mila abitanti.

Si tratta di un’iniziativa avviata a livello nazionale – patrocinata da Anci e Uncem – tesa a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e a diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali, pietra miliare delle nostre tradizioni e culla del cibo di alta qualità – spiega il Codacons – Il premio Piccolo Comune Amico premierà 25 Comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano, all’interno di 5 categorie (agroalimentare; artigianato; innovazione sociale; cultura, arte, storia; economia circolare), e diffonderà la conoscenza dei prodotti locali attraverso la creazione di una mappa interattiva dei Comuni e degli eventi che questi ospitano in tema di produzione e vendita delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche, mappa consultabile attraverso apposita App con cui si potranno visionare aziende e punti vendita di prodotti d’eccellenza, oltre ad eventi, sagre, e mercati locali.

Il Premio Piccolo Comune Amico, così come tutte le attività presenti nel progetto, saranno diffuse e sponsorizzate da Autostrade per l’Italia, attraverso cartelli pubblicitari contenenti le varie iniziative, posti nelle principali aree di servizio lungo le autostrade e rivolti ai viaggiatori italiani e stranieri. Chiusa di Pesio concorre insieme ad altri 360 Comuni, promuovendo il Marrone di Chiusa di Pesio (categoria agroalimentare) e la Festa del Re Marrone (categoria cultura, arte, storia).

COME VOTARE CHIUSA DI PESIO

Gli iscritti al Codacons possono votare direttamente online all’indirizzo https://codacons.it/piccolo-comune-amico-voto/. In caso contrario è necessario scaricare il modulo di votazione (https://codacons.it/wp-content/uploads/2019/12/MODULO-VOTAZIONE-ON-LINE-PREMIO-PICCOLO-COMUNE-AMICO.pdf) e inviarlo con raccomandata A/R (a: Ter.Mil.Cons – Via Grazioli Lante 56 – 00195, Roma) insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità all’indirizzo indicato, esprimendo 5 preferenze tra i Comuni in lizza.

Ai Comuni vincitori verrà assegnata una targa di premiazione e saranno realizzate campagne promozionali che verranno diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla stampa, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo. Il progetto è realizzato in collaborazione con Coldiretti, Symbola, Touring Club Italiano, SisalPay, Intesa SanPaolo e Autostrade per l’Italia, e ha ottenuto il patrocinio di Anci e Uncem.