Monregalese, lite fra prostitute per il posto conteso: a processo per rapina aggravata e lesioni

Il 28 ottobre 2014, durante un servizio perlustrativo sulla provinciale del Fondovalle Tanaro nei pressi di un agriturismo, una pattuglia di carabinieri aveva notato un capannello di persone agitate: “Era una zona frequentata da prostitute: stavano contendendosi la piazza”.

A.W.C.P., ecuadoregno e la connazionale G.A.C.E., quarantenni, sono accusati di rapina e lesioni aggravate. Presunte vittime due donne di nazionalità albanese e rumena. “Le donne volevano difendere la loro ‘posizione’ dagli altri due che erano residenti a Genova e non risultavano aver mai ‘esercitato’ in quel posto” aveva spiegato davanti al giudice uno dei carabinieri. “Le abbiamo spiegato che questo tipo di questioni non sono regolate dalla legge”.

Secondo la ricostruzione della Procura, dopo che i militari erano andati via, gli imputati sarebbero tornati alla piazzola. La E. avrebbe preso per i capelli la donna rumena e, dopo averle sferrato un pugno, si sarebbe impossessata del suo portafoglio, mentre P. le strappava di mano il cellulare e le spruzzava negli occhi uno spray urticante. P. avrebbe usato lo stesso spray anche nei confronti di un’altra prostituta albanese, arrivata per difendere la rumena.

Oggi ha testimoniato la prostituta di nazionalità albanese: “Erano in due, un uomo travestito e una donna che volevano mandarci via per occupare il nostro posto. L’uomo (A.W.C.P., ndr) prese per i capelli la mia amica e tirò fuori dalla borsetta uno spray che ci spruzzò negli occhi, subito dopo se ne andarono. La mia amica aveva chiamato i carabinieri”. La teste ha detto di aver riconosciuto sull’album fotografico che le era stato mostrato in caserma soltanto l’uomo travestito.

Il processo è stato rinviato al 6 maggio per la discussione.