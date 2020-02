Due serate di incontri e dibattiti a Cuneo, con il gruppo politico DemoS - democrazia solidale

Il gruppo politico DemoS - democrazia solidale - di Cuneo presenta due

serate di incontri e dibattiti.

Venerdì 21 febbraio, alle ore 18, presso il salone del La Guida (Via Bono

5), si discuterà sul disegno di legge regionale sull’allontanamento dei

minori: un tema delicatissimo che torna ciclicamente alla ribalta, anche

sull’onda emotiva dei fatti di cronaca, e non è esente da generalizzazioni o

strumentalizzazioni politiche. Ne discuteranno l’avvocato Paola Arcidiacono,

lo psicologo Luca Burdisso e Valter Martini, responsabile dei servizi per i

minori della Comunità Papa Giovanni XXIII.



Giovedì 27 febbraio alle 18, nello stesso salone, è previsto l’incontro con

Mario Marazziti, giornalista e politico, ex Presidente della Commissione

affari sociali e storico portavoce della Comunità di Sant’Egidio. Marazziti

presenterà il suo libro “Porte aperte. Viaggio nell’Italia che non ha paura”.

E’ un racconto corale, storie vere di chi - attraverso la pratica dei

corridoi umanitari - ha accolto persone in fuga dalla guerra e dalle

persecuzioni, creando una rete di integrazione che lascia intravedere un

futuro alternativo ai muri e ai porti chiusi.