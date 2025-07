Scontro dalla diga di Pontechianale, ferito un motociclista

La chiamata di soccorso è arrivata nel pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio, alle 16.07, per uno scontro tra un'auto e una moto avvenuto lungo la Strada provinciale 105, poco prima della diga di Pontechianale. Ad avere la peggio il motociclista, in codice giallo, soccorso da personale del 118 (con l'intervento anche dell'elisoccorso) e da una squadra di Vigili del Fuoco proveniente da Venasca per la messa in sicurezza, con una seconda squadra da Saluzzo, rientrata prima di arrivare a destinazione.