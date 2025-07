Lutto nell'imprenditoria albese, che piange Domenica Bertolusso in Montanaro, titolare di Tartuflanghe

Grande cordoglio, nell'Albese, per la notizia della scomparsa, di Domenica Bertolusso in Montanaro, titolare della Tartuflanghe di Piobesi, scomparsa a 76 anni dopo una lunga malattia nella giornata di ieri, venerdì 11 luglio, presso l'ospedale di Verduno. Cavaliere della Repubblica e benefattrice di diversi progetti in Burkina Faso e Uganda, in passato si era occupata anche della gestione del ristorante Da Beppe di Alba, prima di dedicarsi all'impresa di famiglia.

Lascia il marito Beppe, i figli Stefania con Nico e Paolo con Veronica, i nipoti Francesco e Giovanni, le sorelle Maria Teresa e Luisella, il fratello Michele e la cugina Graziella. Il funerale verrà celebrato lunedì 14 alle 16.30, nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Piobesi, preceduto da una veglia di preghiera domenica 13 luglio alle 20.30 nella parrocchia di Piobesi.