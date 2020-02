Bancy, Lucille e Django desiderano una famiglia

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».



Oggi vi presentiamo Bancy, Lucille e Django.

Bancy è un maschio di taglia media, giovane, un po’ timido ma affettuoso, vi aspetta: venite a conoscerlo!

Lucille è una femmina di taglia media, 4 anni circa, anche lei un po’ timida ma dolce, merita sicuramente di avere una famiglia tutta sua.

Django è un maschio di taglia piccola, come si vede dalla foto lui è dolcissimo ha davvero bisogno di contatto e coccole: cosa aspettate, venite a prenderlo!



Rifugio Pinco Pallino Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena) E-mail: pincopallinoclub@alice.it Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club