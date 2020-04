Lutto nell’Avis Saluzzo per la scomparsa di Giorgio Culasso

Lutto in città e nell’Avis Saluzzo per la scomparsa di Piergiorgio Culasso, questa mattina giovedì 2 aprile, nell'ospedale cittadino. Aveva 79 anni. Aveva lavorato alla Esattoria della Banca popolare di Novara.

Un personaggio molto conosciuto e stimato in città, un uomo dell’Avis: “era parte della nostra Associazione- si legge nella pagina facebook dei donatori saluzzesi - fin dai primi anni di fondazione, è sempre stato uno dei membri più attivi e presenti. Tuttora non mancava all’appuntamento in sede del venerdì pomeriggio. Giorgio era una persona sempre pronta ad operarsi al fine della nostra causa, perdiamo una grande figura. Il grato e perenne ricordo dell’Avis sia di sollievo a tutti i suoi famigliari, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze".

“Un amico, una bella persona, un grande sostenitore dell’Avis - sottolinea il vicesindaco Franco Demaria – non solo come donatore ma come membro interno operativo. E’ stato per anni segretario e tesoriere ed ha seguito tutto il percorso dell’Avis comunale Saluzzo fin dalla sua ricostituzione negli anni ’90".

Lascia moglie Franca, la figlia Manuela con Marco, gli adorati nipoti Giorgio e Chiara, il fratello Michele.

I funerali con la benedizione avranno luogo in forma privata per disposizioni Anti Covid - 19 domani, venerdì 3 aprile alle 15, presso il Cimitero di Saluzzo, partendo all’ospedale cittadino.