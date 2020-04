Emoglobina bassa: cause e rimedi

Cos'è l'emoglobina? Quali sono le relative cause e i sintomi dell'emoglobina bassa? Proviamo a fare un po' di chiarezza con questo articolo. L'emoglobina è una sostanza contenuta nel sangue, ed è fondamentale per il nostro organismo in quanto ha la funzione di assorbire l'ossigeno mediante la respirazione per poi trasportarlo nei vari organi che lo utilizzano per trarne energia. Nello specifico, l'emoglobina bassa è una condizione dettata da un abbassamento della proteina contenuta nel sangue, a causa di una carenza nutrizionale o di una patologia. Ma vediamo più nello specifico quali sono le cause.

Emoglobina bassa cause

Erroneamente a quanto si pensa, l'emoglobina bassa è abbastanza frequente, tuttavia nella stragrande maggioranza dei casi la carenza può essere lieve, per cui in questo caso, non c'è assolutamente da preoccuparsi, visto e considerato che non è correlata ad una patologia. Questa condizione è abbastanza frequente nelle donne in gravidanza, nei soggetti che seguono delle diete ipocaloriche e nelle donne che presentano perdite abbondanti di sangue a causa del ciclo mestruale. In altri casi l'emoglobina bassa è indice di patologie gravi. Generalmente bassi livelli di emoglobina possono essere causati dai seguenti fattori:

anemia

carenza di ferro

abbondanti perdite mestruali o gravi emorragie dovute a traumi o patologie specifiche come ad esempio l'ulcera che scatena emorragie gastrointestinali

infezioni

gravidanza

carenza di vitamina B12 dovuta ad un malnutrizione o a malassorbimento

carenza di acido folico dovuta a malassorbimento, ad un utilizzo di farmaci o ad una frequente minzione

utilizzo di alcuni farmaci chemioterapici

linfomi

mielodisplasie

leucemie

malattie epatiche come la cirrosi o i tumori al fegato

avvelenamento da piombo

interventi di tipo chirurgici

morbo di Addison ( si tratta di una rara malattia cronica che colpisce la corteccia delle ghiandole surrenali diminuendone o azzerandone la funzionalità)

Ma l'emoglobina bassa è anche indice di talassemia, ovvero una malattia genetica che comporta una diminuzione della molecola contenuta nel sangue, che si distingue a sua volta in tre tipologie ovvero:

maior

intermedia

minor

Per quanto concerne il primo tipo, se non curata, porta l'individuo alla morte. Quella intermedia invece, è un'anemia medio-moderata che può produrre diversi problemi di salute, e in livelli occasionali si potrebbe richiedere trasfusioni di sangue, mentre quella minor, la malattia si manifesta in maniera benigna, l'unico problema che sorge quando si mettono al mondo i figli. E' importante dunque, sapere di esserne affetti in maniera tale da evitare di trasmettere al figlio la forma maior:

se entrami i genitori sono portatori sani esiste una possibilità su quattro che il loro figlio nasca talassemico

se soltanto uno dei genitori è portatore sano in questo caso il bambino avrà il 50% di possibilità di nascere sano e il 50% di essere portatore sano

se un genitore è malato di talassemia mentre l'altro è portatore sano il bambino al 50% sarà portatore sano

se uno dei genitori è portatore sano mentre l'altro è affetto da anemia mediterranea in questo caso il bambino avrà il 50% di probabilità di nascere portatore sano e il 50% di nascere talassemico

Ma cosa significa essere portatore sano di anemia mediterranea? Vuol dire che l'individuo nonostante è portatore di anemia poichè ha ereditato solo uno dei due genitori il gene modificato, non evidenzia i sintomi della talassemia e in aggiunta non sviluppa la malattia. In Italia si contano all'incirca 3 milioni i portatori sani.

Emoglobina bassa sintomi