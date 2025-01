Alba, sorpreso a spacciare al terminal bus: arrestato un 22enne

I Carabinieri della Compagnia di Alba hanno tratto in arresto un 22enne cittadino albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato colto in flagranza dai militari nel cedere presso il terminal bus di piazza Medford un grammo di hashish a un ventenne cittadino rumeno, quest’ultimo poi segnalato alla Prefettura di Cuneo quale assuntore.

La perquisizione domiciliare del 22enne ha permesso di rinvenire ulteriori 4 grammi di sostanza stupefacente del medesimo tipo, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

L’arresto è stato convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Asti, che ha poi disposto la sua liberazione stante l’incensuratezza.

Nella considerazione che il fatto, lesivo dell’ordine e della sicurezza pubblica è avvenuto in una zona di interscambio della città, ove hanno sede il terminal dei bus e la stazione ferroviaria, luoghi molto frequentati da studenti dei vicini istituti d’istruzione oltre che da lavoratori pendolari e famiglie, amplificando in tal modo l'allarme sociale, i militari hanno richiesto alla Questura di Cuneo di valutare di mettere nei confronti dell’arrestato la misura di prevenzione del cosiddetto“Daspo Willy”, poi emesso il 23 gennaio dal questore di Cuneo. Tale misura vieterà al 22enne per i prossimi 24 mesi di frequentare numerosi luoghi della città di Alba elencati nel provvedimento oltre agli esercizi pubblici che vi insistono e tutti i plessi scolastici.

La posizione dell’indagato è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria che ne valuterà la colpevolezza o meno nel corso del successivo processo.