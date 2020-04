Covid-19 – Nella Crissolo “blindata” controlli a tappeto per Pasqua e Pasquetta: multati due uomini fermati in paese senza valido motivo

Nelle sue dichiarazioni, rilasciate a marzo a Targatocn, aveva fatto trasparire assoluta determinatezza.

Fabrizio Re, sindaco di Crissolo, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, si era detto “non disposto a tollerare” comportamenti non consentiti dai decreti con le norme per tentare di contenere il Coronavirus.

Il riferimento, sottile ma chiarissimo, era rivolto a quanti pensavano di poter tornare in paese senza un valido motivo o, ancor peggio, decidere di svolgere quarantene o periodi di isolamento nelle seconde case di Crissolo.

Da allora, il sindaco, ha fatto tutto ciò che era nelle sue facoltà.

Con ordinanza contingibile e urgente, Re ha stabilito che l’accesso veicolare al comune di Crissolo è consentito unicamente attraverso la strada provinciale 26, bloccando la carrozzabile che dal borgo conduce a Ciampagna di Ostana, e via Ruata, nel tratto che conduce alla “Capanna”.

Strade sbarrate con due camion del Comune, posizionati di traverso.

Sull’unico accesso al paese rimasto percorribile sono puntate, 24 ore su 24, due delle 23 telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, con sistema di rilevamento delle targhe. Sono state posizionate transenne e barriere temporanee: "Si entra tipo come ad un casello" dice il sindaco.

Il Comune ha disposto un incremento dei servizi in esterna della Polizia locale. Per queste ultime festività pasquali, il varco d’accesso a Crissolo è stato presidiato dall’agente della “Municipale” in forza al Comune. L’Amministrazione comunale ha poi chiesto “rinforzi” alla Città di Saluzzo, che ha dato il nulla osta ad inviare in paese un agente della Polizia locale saluzzese, che ha svolto servizio nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

A dar manforte nei servizi di pattuglia, i militari dell’Arma dei Carabinieri mentre a Pasqua, in alta Valle è giunta anche la Polizia di Stato.

Nelle fasce orarie scoperte dal pattugliamento, il sindaco Re e l’assessore Umberto Benna, come già avvenuto in passato, a bordo dell’auto del Comune, hanno controllato eventuali flussi anomali di persone, che tuttavia non si sono registrati.

Oltre ai “furbetti” pizzicati a marzo, ci sono due nuove persone sanzionate proprio in questi ultimi giorni, dopo esser stati fermati in paese senza un valido e giustificato motivo. Sono due uomini. Il primo, originario di Paesana. Il secondo, invece, ha dichiarato di essere domiciliato in paese: Polizia locale e Carabinieri lo hanno fermato, nella serata del giorno di Pasqua. Agli agenti, l’uomo ha dichiarato di essersi recato nell’astigiano e, probabilmente di fronte all’assenza di validi motivi, è stato sanzionato con la multa da 533 euro.

Oltre al verbale, all’uomo è stato consigliato, visto il suo ultimo spostamento, di rimanere in casa per i prossimi 15 giorni, in forma di isolamento “volontario” e a titolo puramente precauzionale.

“In linea generale – rimarca il sindaco – possiamo dire che, salvo questi due casi, non abbiamo avuto altre criticità. La gente ha recepito i nostri messaggi, e aver contingentato gli accessi al paese ha dato i suoi frutti.

Chi passa dal varco sulla Provinciale – continua – rimane registrato dal Targa System, e la Polizia locale, dal Municipio, può risalire a tutte le targhe in ingresso e in uscita da Crissolo.

Da parte mia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Crissolo, un ringraziamento alla Polizia locale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato per il grande sforzo e impegno profuso. Grazie anche alla Città di Saluzzo, per averci ‘concesso’, nei ritagli di tempo, l’agente della Municipale in servizio domenica e lunedì”.