Garelli: il recupero di qualità in sicurezza

Hanno cominciato nel 1960, quando Bartolomeo Garelli decise di lasciare la gestione di un distributore di carburante a Fossano e passò all’attività di raccolta scarti.

“A pensarci ora” raccontano i figli Valeria e Diego “erano tempi davvero diversi. Si andava a recuperare un po’ di tutto, dai normali rottami in ferro, alle pelli degli animali, agli imballaggi di ogni tipo, ai capelli delle donne”.

Negli anni cambia tutto, la necessità di salvaguardare l’ambiente, riutilizzare i materiali, separare quelli pericolosi, trasforma il mestiere, ed esige sempre più professionalità e competenze specifiche.

Oggi la Garelli Recuperi Ambientali è un’azienda moderna, accreditata dalle necessarie certificazioni, in grado di operare in provincia di Cuneo come in altre zone d’Italia e all’estero, per una clientela fidelizzata o su richiesta.





TRA LE PRIORITÀ AL CENTRO LA SICUREZZA

Simone Garelli è il nipote di Bartolomeo. Insieme al papà ed agli zii, guida un’impresa ben organizzata, che ha la sua sede principale a pochi passi dalla cappella di Santa Caterina a Margarita, e un secondo sito di stoccaggio a Beinette:

“Il nostro è un lavoro in cui non si devono trascurare alcune priorità, prima di tutto la sicurezza. I nostri dipendenti vengono formati grazie a corsi specifici e aggiornamenti continui, fondamentali per operare con garanzie di tutela per sé stessi e per la clientela. Il nostro core business rimane il recupero di rifiuti metallici non pericolosi, oltre avere le autorizzazioni per il ritiro e trattamento di tutti i rifiuti recuperabili quali carta/cartone, legno, plastica, vetro, RAEE e autodemolizione. La maggior parte proviene dalle grandi industrie e dalla cosiddetta 'micro-raccolta' presso officine meccaniche, carrozzerie, attività artigianali o altro, come ad esempio sgomberi di edifici o cantieri edili” e ristrutturazioni da privato. Inoltre offriamo servizio di noleggio cassoni scarrabili.





L’azienda è dotata da mezzi pesanti per il ritiro di grandi quantitativi, fino a mezzi leggeri per le micro-raccolte, oltre dalle attrezzature utilizzate in sede, come presse, semoventi e pressocesoie.

“Agli scarti metallici si effettuano operazioni di selezione e riduzione volumetrica” prosegue Simone Garelli “Le materie prime secondarie vengono avviate al recupero nell’industria metallurgica, per esempio conferendo il materiale alle varie acciaierie e fonderie.

Raccogliamo, bonifichiamo e demoliamo gli autoveicoli fuori uso.

Impressionante il quantitativo di scarti annui che la Garelli Recuperi Ambientali realizza in un anno.

“Trattiamo 7-8 mila tonnellate di ferro, e con gli altri materiali oltrepassiamo le 10mila tonnellate. In provincia sono decine le aziende simili alla nostra, per cui sono cifre che danno un’idea dei volumi di lavoro nei settori industriali e artigianali. E stiamo parlando soltanto di rifiuti non pericolosi”.

Negli uffici di Margarita si respira un’aria famigliare, di lavoro duro, ma portato avanti con tranquillità e determinazione:

“Il nostro non è un settore facile e cerchiamo di fare del nostro meglio e di lavorare in serenità per quanto la burocrazia ce lo permetta. Diciamo che proprio le pratiche amministrative sono la parte più complicata, alla quale bisogna comunque essere molto attenti. I nostri siti sono costruiti per evitare qualsiasi contaminazione con i terreni circostanti, siamo certificati UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e abbiamo tutte le necessarie autorizzazioni per lo stoccaggio. Siamo orgogliosi di avere un’organizzazione moderna e rapida, in grado di accontentare i nostri clienti. Ci avvaliamo di consulenti per le normative e di esperti in radioprotezione, cerchiamo di anticipare i problemi e trattare i materiali seguendo i criteri scientifici giusti”.





Da anni Garelli Recuperi Ambientali è partner di StraCuni e presente alla grande kermesse di novembre, con l’esposizione dei propri mezzi e servizi:

“Siamo sempre vicini al mondo dello sport e riteniamo importante che le persone conoscano la nostra attività, che sappiano come funziona la macchina del recupero e del riciclo dei materiali. C’è ancora molto da fare per migliorare la tutela ambientale, l’idea del riutilizzo degli scarti, il corretto conferimento in luoghi appositi dei rifiuti. Ma abbiamo fatto passi avanti e l’Italia, per quel che abbiamo modo di toccare con mano, è al pari, se non all’avanguardia in Europa su questi temi. Noi nel nostro piccolo facciamo tutto ciò che serve per contribuire a mantenere un ambiente pulito e a diminuire gli spechi. Ci teniamo davvero molto”.





CONTATTI E INFORMAZIONI

Garelli recuperi Ambientali

Centro autodemolizione autorizzato - Via Santa Caterina 10 – Margarita (CN). Tel. 0171/792007

www.garellirecuperiambientali.it