La calata dei babbi Natale dal Duomo di Cuneo ha incantato i bimbi

Calata spettacolare nel pomeriggio di oggi, sabato 21 dicembre, dei babbi dal Duomo di Cuneo concessa grazie alla disponibilità di don Mauro Biodo, nell'ambito del vasto programma di IllumiNatale.



Si sono calati in 8 tra babbi ed elfi con tutti i ragazzi del gruppo di AcrobaticaCuneo dell'associazione Superoeroiacrobatici in collaborazione con EdiliziAcrobatica.





GUARDA QUI IL VIDEO:

Da anni anche gli acrobati cuneesi sono impegnati in spettacoli analoghi su tutto il territorio italiano, domani saranno ad Alba e Savigliano e concluderanno l'Epifania a Siena i loro tour delle feste.spiegaresponsabile area Cuneo".Tra il pubblico molti i bimbi incantati dalle evoluzioni aerei del super eroe del Natale e dei suoi aiutanti, che poi hanno ricevuto un dolce omaggio.Il prossimo appuntamento con IllumiNatale sarà domani, domenica 22 dicembre, alle 16 con "Cuneo on ice" in piazza Europa dove si potrà assistere ad uno spettacolo sul ghiaccio.