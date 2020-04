Zanzariera plissettata: caratteristiche ed utilizzi

Quando si sta ristrutturando un appartamento oppure uno studio si effettuano lavori di diversi tipi, fra i quali le rifiniture delle finestre e delle porte-finestre per migliorare la qualità degli ingressi dell'aria, escludendo quella degli insetti che, specialmente nella stagione più calda, possono infastidire e creare difficoltà per i soggetti più sensibili.

Le zanzariere plissettate permettono di far entrare la giusta quantità d'aria per il ricambio ambientale, allontanando fastidiose mosche e zanzare. Per questa ragione l'installazione di zanzariere di ultima generazione e che non comportino una manutenzione continua affinché adempiano ai loro compiti, è una scelta che va effettuata sempre.



Tipologie di zanzariere: zanzariere plissettate



Fra le mille tipologie di zanzariere presenti sul mercato, ve ne sono alcune di facile installazione e di altrettanto semplice manutenzione, di cui ancora si conoscono poco le caratteristiche: si tratta delle zanzariere plissè.

Il meccanismo che regola questo genere di zanzariere è molto diverso da quello più classico ed economico cui siamo abituati: non vi sono, in questo caso specifico, molle che regolano l'apertura e la chiusura della zanzariera e neanche un cassone che ne nasconda il materiale durante la fase di ritiro.

Semplicemente questa zanzariera quando è estesa, rappresenta in modo attivo una separazione fra l'ambiente interno e quello esterno, mediante la sua rete in grado di limitare gli ingressi; mentre quando è richiusa, prende una forma a fisarmonica che è in grado di limitare lo spazio occupato al minimo.



zanzariere plissè: sicurezza e facile manutenzione



Il grado di sicurezza della zanzariera plissettata è più alto rispetto a quella a molla: oltre a non avere il meccanismo che può danneggiarsi e scattare senza preavviso, causando anche danni seri a coloro che la stanno utilizzando, questa zanzariera non prevede l'installazione del binario a terra (o, nei modelli in cui lo prevede, questo si limita a 3 millimetri d'altezza), così da non causare problemi nei passaggi fra un vano e l'altro anche di anziani, disabili o passeggini.

Per quanto concerne la pulizia di questa struttura, essa si limita a quella dei profili in alluminio, di facile esecuzione e alla rete che, attraverso un panno umido, può essere facilmente igienizzata e privata della polvere in eccesso.



Zanzariera plissettata: materiali di qualità



I materiali che vengono utilizzati per la costruzione di queste zanzariere plissettate sono tutti riconducibili al'alluminio e alle diverse leghe metalliche che hanno manifestato una grande durata nel tempo. Si può anche optare per un rivestimento in PVC, così da rendere ancora più semplici le operazioni in merito alla pulizia stagionale.

Diviene possibile anche scegliere il colore che meglio si addice all'arredamento contestuale in cui la zanzariera va inserita: scegliere il colore dell'intelaiatura significa coordinare la stessa con il resto dell'ambiente circostante, eliminando le differenze di stile, al fine di osservare un'estetica migliore.

La zanzariera plissettata è un'ottima soluzione anche per gli studi o per gli uffici, perché non conservano la polvere come quelle di altre tipologie.