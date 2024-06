Incidente in moto: muore Fabrizio Arlotto, titolare della tabaccheria a San Defendente di Cervasca

Uno scontro violentissimo tra due moto in Francia, sul Col du Labouret, tra Seyne-Les-Alpe e Digne-Les-Bains, è costato la vita ad Fabrizio Arlotto, 56 anni, da tempo titolare della tabaccheria-edicola a San Defendente di Cervasca. L'incidente, sul quale sta indagando la gendarmeria francese, è avvenuto intorno alle 10.30. Ci sarebbe anche una terza donna ferita, in gravi condizioni.

La notizia ha superato in fretta i confini e ha tramortito la cittadinanza. Molto colpito il sindaco Enzo Garnerone: "Una perdita enorme per la comunità, era una persona gentile e un grande lavoratore. Era membro della commissione comunale sul commercio, siamo sconvolti. Gestiva l'edicola sulla strada provinciale verso Cuneo, non lontano dalla Merlo dove io lavoro, lo vedevo sempre".

Sui social decine di messaggi increduli, di condoglianze alla famiglia, di commenti e di ricordi. Sul profilo Instagram di Arlotto rimane una sua storia in cui commentava la sua gita domenicale, un augurio, poche ore prima del tragico epilogo.