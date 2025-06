Visit Piemonte, quadriennio di crescita sotto la guida di Beppe Carlevaris: "Nostra regione conquista il turismo e accelera lo sviluppo"

Il quadriennio 2021–2024 segna un capitolo straordinario per lo sviluppo turistico ed economico del Piemonte.

Sotto la guida del presidente del Cda di Visit Piemonte, Beppe Carlevaris, e delle consigliere Gabriella Aires e Michela Bianchi, il direttore generale Alessandro Zanon, la Regione Piemonte ha vissuto un importante rilancio post Covid, consolidando la propria posizione come destinazione d’eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Grazie a una visione strategica, a investimenti mirati, al contenimento dei costi e a un forte lavoro di squadra, ma soprattutto grazie ai progetti e ai trasferimenti di risorse da parte della Regione Piemonte, il fatturato di Visit Piemonte ha registrato un incremento del +82% rispetto al 2021, passando da 5,06 milioni di euro a oltre 9,2 milioni di euro nel 2024.

Determinante è stato l’incremento dei flussi turistici, che è passato dagli 9.872.000 pernottamenti nel 2021 a oltre i 16.897.000 del 2024. Un incremento eccezionale, di oltre il 47%.

Ma il dato più significativo è stato l’aumento della percentuale dei pernottamenti dei turisti stranieri passato dal 2021 al 2024 con oltre il 77,67% che per la prima volta nella storia del Piemonte hanno permesso di registrare oltre il 52% di pernottamenti stranieri sul totale.

Questa crescita è stata sostenuta da campagne di promozione e comunicazione coordinate, workshop, B2B, iniziative congiunte e una stretta sinergia con la Regione Piemonte, in particolare con la presidenza e gli assessorati del Turismo, Agricoltura, Commercio e sport. Il Piemonte è così diventato “l’esperienza che non ti aspetti”, conquistando l’immaginario dei viaggiatori.

“In questi quattro anni abbiamo lavorato con determinazione e impegno costante per valorizzare le eccellenze del Piemonte, aprendo la strada a un nuovo modello di sviluppo sostenibile, integrato e attrattivo”, ha dichiarato il presidente Carlevaris. “I numeri parlano chiaro, ma sono le persone e la loro fiducia a essere il vero motore del successo del Piemonte”.

All’incremento del fatturato di Visit Piemonte si è accompagnata a una gestione efficiente del personale, con un incremento molto contenuto dei costi (+27%) largamente inferiore alla crescita dei ricavi che ha segnato uno straordinario +82%, ad ulteriore conferma di una visione imprenditoriale del management e del lavoro svolto.

Prosegue Beppe Carlevaris: “Voglio ringraziare tutte le persone con le quali ho condiviso, nel corso dei quattro anni dei miei due mandati un lavoro straordinario: Dal dottor Paolo Bertolino di Unioncamere (socio Visit Piemonte) alle Agenzie Turistiche Locali, ai Consorzi Turistici, alle Associazioni e al personale di Visit Piemonte. Ringrazio in particolare il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore all’Agricoltura e cibo Paolo Bongioanni per aver creduto in me a avermi sempre sostenuto ed aver condiviso i miei progetti. Ringrazio inoltre e i tre assessori della precedente giunta regionale, Fabrizio Ricca, Vittoria Poggio e Marco Protopapa. Dopo 4 anni stressanti ma meravigliosamente frenetici, ora è tempo concedermi un po' di riposo e dedicarmi alle mie attività imprenditoriali per lasciare ad altri l’importante ruolo, augurando di proseguire con rinnovata energia per portare sempre più in alto il prestigio del Piemonte. Il Piemonte è cresciuto. Ora è tempo di cambiare lo slogan che ci ha accompagnati per 4 anni: da “L’esperienza che non ti aspetti” a “L’esperienza ti aspetta in Piemonte”.