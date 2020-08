Gomme invernali: c'è un mese di tempo in più, prorogata al 15 giugno la scadenza per il cambio

L'uso di pneumatici invernali sarà consentito fino al 15 giugno.

Impossibile, nella situazione attuale, rispettare la scadenza del 15 maggio, prevista dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede che il periodo interessato dall'obbligo dell’uso di pneumatici invernali sia quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, giorno in cui scatta un mese di tempo per la sostituzione.

Lo ha deciso ieri il ministero.

Sarà quindi consentito circolare con le gomme invernali, con un codice velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione, un mese in più.

Come sempre, se le gomme hanno codice velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione, le gomme invernali possono non essere sostituite. Fa fede, lo ricordiamo, il codice di velocità.

Cosa succederà, quindi, dal 4 maggio? Di sicuro converrà telefonare al proprio gommista per prenotare. Gommisti e autoriparatori sono sempre stati aperti, ma recarvisi non era incluso tra i motivi di urgenza e necessità.

Ricordiamo che tutto questo resta valido, al momento, fino al prossimo 17 maggio.

La ratio della proroga è proprio quella di dare più tempo alle persone di organizzarsi e di prenotare il cambio, anche perché i gommisti dovranno rispettare tutte le norme sul distanziamento e non saranno consentiti assembramenti di alcun genere.

Non sarà possibile fare la corsa al cambio gomme, in particolare se non si è nella condizione di dover usare l'auto per spostamenti necessari quali, per esempio, il lavoro.

Il suggerimento è quello, quindi, di telefonare e di prenotare l'intervento di sostituzione, facendosi inviare una mail di conferma da esibire nel caso in cui si venisse fermati per un controllo.