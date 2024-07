Camion carico di pannelli solari si ribalta sulla tangenziale di Fossano

Sarebbe ferito in modo fortunatamente lieve l’autista del mezzo pesante che intorno alle ore 11 di oggi, martedì 23 luglio, è finito fuori strada mentre percorreva lo svincolo di uscita della tangenziale di Fossano in direzione Alba, appena prima della rotatoria di località Santa Marta-Belmonte.

Il mezzo, che trasportava pannelli solari, si è ribaltato nella scarpata all’altezza della curva che caratterizza l'uscita della bretella.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio 118, alle cui cure è stato affidato l’autista, insieme ai vigili del fuoco con squadre dal distaccamento volontari di Fossano e dal comando provinciale di Cuneo.

Sul luogo dell’incidente è anche presente la Polizia Locale fossanese per la regolazione del traffico, che in uscita dalla tratta è stato temporaneamente deviato lungo via Marene.

La tratta risulta chiusa al traffico in direzione Asti tra lo svincolo del viadotto La Reale (km 61,300) e l’intersezione a rotatoria tra la tangenziale e Viale Regina Elena/SS231 (km 59).