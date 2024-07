Gettano una bicicletta nel torrente Cevetta e scappano: individuati i responsabili

Nei giorni scorsi alcuni soggetti hanno gettato una bicicletta nel torrente Cevetta e sono scappati: i responsabili sono stati prontamente identificati e sanzionati.

"La nostra linea - commenta il sindaco, Fabio Mottinelli - sarà tolleranza zero verso chi compie questi gesti contro l’ambiente e il decoro urbano. Intensificheremo ulteriormente l’attività di vigilanza in merito”.

La Polizia Locale di Ceva ha svolto numerosi controlli per risalire all’identificazione di molteplici responsabili che avevano abbandonato rifiuti sul suolo pubblico.

Un’attività che ha impegnato gli agenti, anche con controlli mirati supportati dagli impianti di videosorveglianza.

Grazie a questa azione, sono sempre più i cittadini che vengono individuati e sanzionati per questi comportamenti scorretti che hanno come conseguenza il degrado e l’inquinamento.

"Nelle ultime settimane - spiega il Comandante della Polizia Locale, Giovanni Suria - abbiamo intensificato l’attività di polizia ambientale, identificando e sanzionando numerosi responsabili proprio per l’esposizione non conforme di rifiuti domestici o per l’abbandono indiscriminato in aree pubbliche della città”.