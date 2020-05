Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: 4 maggio, chiarezza sulla riapertura delle strutture ricettive del territorio

L'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha inviato alle strutture ricettive del territorio la comunicazione sulla riapertura delle loro attività dal 4 maggio e una serie di raccomandazioni. Fino al 17 maggio l'apertura è consentita in stretta ottemperanza al DPCM 26 aprile 2020, quindi alle imprese che abbiano un codice ATECO ricompreso nell'elenco allegato al Decreto stesso.

Il codice ATECO che consente la riapertura è il 55.1, che corrisponde al settore alberghiero, mentre rimangono chiuse le strutture con codici 55.2, 55.3, 55.4 che comprendono l'extralberghiero.

Il consiglio è di controllare sulla visura camerale il codice ATECO della propria attività. Tutte le strutture che hanno codice diverso da 55.1 possono tornare a ospitare soltanto dal 18 maggio.

Rimangono valide le deroghe per tutte le strutture che ospitino persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Come per tutte le deroghe, è obbligatorio comunicare alla Prefettura l'apertura e le relative motivazioni. Resta inteso che in questo periodo i viaggi per vacanza rimangono vietati, quindi le strutture rimangono aperte solo per viaggi di lavoro. Sul tema della sicurezza sanitaria raccomanda, in mancanza di provvedimenti normativi che codificano la gestione sanitaria delle strutture, di seguire le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, rintracciabile in forma integrale al seguente link:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf

Per maggiori informazioni: Ente Turismo Langhe Monferrato Roero 017335833