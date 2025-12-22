 / Attualità

Attualità | 22 dicembre 2025, 19:01

Fidas Gallo Grinzane, il Natale come occasione per ripartire: rinnovate le cariche e spazio ai giovani

In un periodo complesso per le donazioni di sangue, il gruppo guarda avanti con energia: confermato presidente Franco Sampò

Il direttivo della Fidas

In un contesto nazionale segnato da una flessione delle donazioni di sangue, la Fidas Gallo Grinzane sceglie di chiudere l’anno rilanciando il proprio impegno sul territorio. Il tradizionale brindisi natalizio, ospitato nel salone polifunzionale di Grinzane Cavour, è stato l’occasione non solo per lo scambio degli auguri, ma anche per definire il nuovo assetto associativo che guiderà il gruppo nel prossimo triennio.

Al termine delle procedure di rinnovo, Franco Sampò è stato confermato alla presidenza. Al suo fianco opereranno i vicepresidenti Manlio Zocca e Gianfranco Boffa, con Marco Baudana nel ruolo di segretario e Maurizio Marengo come tesoriere. La funzione di revisore dei conti è stata affidata a Marco Sottero, mentre Mario Brunetto resta presidente onorario dell’associazione. Il direttivo si completa con Francesca Angeli, Matteo Affori, Romano Cugnasco, Luciano Pira, Yubak Prandi, Giovanni Viberti, Maria Germano e Massimo Proglio. A Arianna Rossi è stata invece affidata la responsabilità del settore giovani.

Un rinnovamento che non rinnega l’esperienza maturata negli anni, ma che apre con decisione a nuove presenze. “Nel direttivo entrano cinque giovani: è un segnale importante”, ha sottolineato Sampò, evidenziando come il dialogo tra generazioni rappresenti oggi una delle principali risorse del gruppo. “L’energia dei più giovani, insieme alla solidità dei volontari storici, ci permette di continuare a coinvolgere nuovi donatori e a tenere viva l’associazione”.

