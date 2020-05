Incidente sul lavoro a Cervignasco, muore 76enne travolto da un mezzo agricolo

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio, poco dopo le ore 8. Il sinistro si è verificato in via del Bosco nella frazione Cervignasco di Saluzzo. Stando alle prime ricostruzioni una persona, di cui al momento non si conoscono generalità, è rimasta coinvolta nel ribaltamento di un mezzo agricolo. Constatato il decesso.



Sul posto è intervenuto un mezzo del 118 per le operazioni di soccorso e i vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza del veicolo. In loco anche i carabinieri di Saluzzo per i rilievi del caso.

AGGIORNAMENTO ORE 9,30: La persona morta è G.B. 76 anni. Stando a fonti del 118 l'uomo a seguito di malore sarebbe stato travolto dal trattore.