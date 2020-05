"Né vincitori né vinti ma un dramma da affrontare insieme": Solavagione (Cisl) respinge le accuse di Confartigianato Mondovì

Mi hanno sorpreso le parole divisive del presidente di Confartigianato Mondovì. Quello che stiamo vivendo e che vivremo nei prossimi mesi è un contesto economico e sociale drammatico. Ora, accusare il sindacato di aver inchiodato e rovinato le piccole e medie imprese con la burocrazia è certo un’accusa che non accettiamo.

Cosa vuol dire? Quale burocrazia avrebbero introdotto i sindacati? Credo che chi oggi vede ancora la realtà come una partita con vincitori e vinti non abbia compreso la portata del fenomeno e non sia sintonizzato sulle giuste frequenze. Per quanto mi riguarda non penso di aver ottenuto alcuna vittoria e non penso come sindacato di rappresentanza dei lavoratori che otterrei una vittoria se sparissero gli imprenditori.

Auspico che le parole espresse dal presidente di Confartigianato sia solo dovute alla stanchezza e, comprensibile, allo stress di queste settimane di lockdown.

Come Cisl ribadiamo la nostra totale disponibilità al confronto costruttivo partendo dalla linea di ragionevolezza che sin da marzo abbiamo adottato: si deve ripartire ma lo si deve fare in sicurezza. Prima la salute poi il lavoro. Il principio è semplice.

Seguirlo è necessario per evitare nuovi drammatici blocchi in un territorio che oggi è in ginocchio. Ricostruire il tessuto produttivo, garantendo le imprese ed i lavoratori è il nostro obiettivo. La Cisl ha radici robuste ed una storia, settant’anni festeggiati pochi giorni fa (30 aprile), che parlano chiaro: contrattazione e concertazione sono gli strumenti da sempreadottati. Non cambiamo linea. Non abbiamo mai perseguito e mai lo faremo, una sterile contrapposizione tra le parti. Abbiamo un unico chiaro obiettivo. La difesa del lavoro che sia stabile, giustamente remunerato e svolto in sicurezza. Tutte il resto è gossip, e francamente ne faccio volentieri a meno.

Enrico SOLAVAGIONE

Segretario Generale CISL CUNEO