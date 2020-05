Fossano: l'assessore Angelo Lamberti riassume le attività del mandato

In qualità di Assessore ai LL.PP., con riferimento al recente Consiglio comunale del 30 aprile u.s., ritengo opportuno fare alcune precisazioni in relazione all’attività che questa Giunta sta espletando fin dal suo insediamento, ossia dal mese di luglio del 2019.

In particolare, qualora non fosse emerso in modo chiaro dalla discussione in sede consiliare, evidenzio qui di seguito alcuni elementi oggetto di attenzione da parte di questa Amministrazione.

Invero, questa Giunta, oltre ad effettuare una necessaria ed attenta ricognizione di tutte le opere pubbliche in corso di realizzazione già da diversi anni, attività ardua per la complessità delle procedure amministrative da adottare (studio di fattibilità, progettazione, appalto, compatibilità economico-finanziaria, affidamento lavori, esecuzione degli stessi, ecc.), si sta impegnando concretamente nel monitoraggio periodico dello stato avanzamento lavori e della congruità della spesa a suo tempo impegnata per tutte le opere pubbliche, al fine di garantire la massima trasparenza ed oculatezza nell’utilizzo del denaro pubblico.

Al contempo, tenendo conto delle numerose opere pubbliche ancora incompiute, questa Giunta dal 29 giugno del 2019 ha deliberato l’approvazione di nuovi interventi che saranno avviati ed ultimati nel più breve tempo possibile.

A titolo meramente esemplificativo, in quanto gli interventi sul tessuto urbanistico della Città sono tanti, si evidenziano la messa in sicurezza della copertura del Palazzo Comunale; l’intervento di verde urbano integrato per la mitigazione climatica ed assorbimento dell’emissioni inquinanti e polveri sottili; il restauro dello scalone e dell’atrio del Palazzo Comunale; la rifunzionalizzazione del Movicentro e dell’area antistante la Stazione ferroviaria; la manutenzione straordinaria di messa in sicurezza degli edifici scolastici (scuola infanzia Celebrini e scuola di Piazza Picco), oltre alla verifica della stabilità dei soffitti e solai di tutte le scuole di proprietà comunale; la rifunzionalizzazione e recupero architettonico dei locali del Palazzo Thesauro; l’integrazione, per convenienza economica, dei lavori di recupero e manutenzione straordinaria del Castello degli Acaja.

Come risulta dal suddetto elenco, evidenziato solo a titolo esemplificativo, le opere pubbliche in corso sono veramente tante, e sarà cura di questo Assessorato garantirne la più proficua esecuzione e completamento nel più breve tempo possibile compatibilmente con il rispetto delle procedure amministrative imposte dalla Legge.

L’Assessore

Dott. Angelo Lamberti