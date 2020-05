Morto a Bali in un incidente domestico l'imprenditore monregalese Stefano Lorenzi, 47 anni

Stava sistemando la pompa dell'acqua sul tetto della sua abitazione a Bali, in Indonesia, quando è precipitato, morendo sul colpo. Un tragico incidente domestico è stata la causa del decesso dell'imprenditore monregalese Stefano Lorenzi, 47 anni, figlio dell’ex senatore leghista Luciano Lorenzi.

Il fatto è accaduto lunedì mattina nella città di Jimbaran.

Come riporta il giornale locale “The Bali Sun”, l'uomo sarebbe morto a causa di un grave trauma cranico dovuto alla caduta. In quel momento in casa c'era solo la domestica che stava pulendo il secondo piano della casa. La donna era arrivata intorno alle 9 ed era stato proprio l'imprenditore a dirle che saliva sul tetto per lavorare all'impianto idrico. Intorno alle 10.30 la domestica ha sentito gridare l'uomo, è uscita e ha trovato molti vicini radunati intorno al corpo dell'imprendoitore italiano. Secondo i medici e la polizia, giunti sul posto, sarebbe morto sul colpo.

Stefano Lorenzi lascia la moglie Barbara e i figli Christian e Carol.