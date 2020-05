Qonto: perché aprire un conto corrente aziendale e come farlo

Nel nostro Paese è già da tempo che si consuma un’incongruenza evidente agli occhi di tutti. Da un lato le imprese sono obbligate ad aprire un conto corrente business, ma dall’altra tutt’oggi le banche tradizionali non sono in grado di fornire alle stesse strumenti adeguati e sufficientemente al passo con i tempi.

I conti correnti tradizionali per aziende, infatti, oltre a peccare, si sa, in trasparenza e ad essere costosissimi, non rispondono molto spesso in modo performante ai tempi e alle necessità reali dei clienti business. Il risultato è che uno strumento come quello finanziario che potrebbe e dovrebbe essere una risorsa per l’impresa diventa invece talvolta “un’ancora” che frena, che “genera lavoro extra”, stress e che quindi di certo non si può dire favorisca il business aziendale.

In un panorama insoddisfacente come questo, però, si è aperto da qualche anno uno spiraglio di luce: un conto corrente business online nato proprio per rispondere alle esigenze di PMI, professionisti, Partite IVA: il conto corrente online per imprese e professionisti di Qonto.

Quali sono i vantaggi di avere il conto corrente Qonto per aziende?

Il conto corrente per aziende di Qonto è 100% online, non è solo un qualcosa d’obbligo, ma un vero e proprio strumento per semplificare il lavoro quotidiano delle aziende. Si possono fare bonifici singoli e multipli, ricevere pagamenti con diversi metodi (come ad esempio via POS), si possono creare carte aziendali per i propri dipendenti ed eliminare gli anticipi di liquidità e le note spese, gestire le finanze da remoto, si ha diritto ad un servizio assistenza cortese e competente pronto ad esaudire le proprie richieste velocemente.

Nel giro di un quarto d’ora è possibile aprire il conto corrente online e si può poi usufruirne comodamente con un’unica interfaccia tramite l’applicazione Qonto o il sito web da desktop. Il conto lo si potrà strutturare come meglio si crede: fornendo accessi ai propri collaboratori, delle carte aziendali nominative, dando loro la possibilità di effettuare anche solo determinate operazioni e/o con limiti di spesa personalizzati. Questi dettagli, tuttavia, si possono impostare anche in autonomia in un secondo momento rispetto all’apertura del conto.

Molto comoda la possibilità, a questo proposito, di fornire un accesso al proprio commercialista. Questo consente di permettergli di procurarsi da sé la lista dei movimenti sul conto ed i giustificativi di spesa via via allegati, senza che debba rigirarli il titolare perdendo inutilmente tempo prezioso. Con Qonto si possono richiedere più carte aziendali MasterCard da fornire ai collaboratori, oltre ad essere una comodità per questi, è così più facile avere sotto controllo le spese.

Come aprire un conto corrente aziendale con Qonto?

Per aprire il conto corrente business di Qonto basta seguire la procedura online: https://qonto.eu/it/sme/aprire-un-conto-corrente-aziendale-la-procedura . Se si ha la documentazione a disposizione, è possibile aprire il conto in pochi minuti 100% online da casa o dall’ufficio. I documenti sono quelli che sono necessari per aprire un qualunque conto aziendale quindi, in sostanza, copie di due documenti in corso di validità e nel caso di persone fisiche copia del Modello Unico o un certificato di apertura di partita IVA.

.Oltre a questo, quindi, occorreranno: i documenti personali di tutti gli amministratori e di chi ha potere di firma all’interno dell’impresa, il loro codice fiscale.

La documentazione si fornirà ovviamente in formato digitale, vale quindi la pena prepararsi tutto scansionato in formato standard come può essere un pdf. In caso si abbia bisogno di informazioni sull’apertura del conto e sui documenti da produrre il servizio assistenza è a disposizione.