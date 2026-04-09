PietraTec a Bagnolo Piemonte: attesi oltre 600 professionisti e più di 60 espositori

Non solo tecnologia e tradizione: PietraTec 2026, in programma a Bagnolo Piemonte dal 21 al 24 maggio, si conferma come evento di riferimento per il settore lapideo, con una forte vocazione B2B e un programma sempre più orientato a innovazione, formazione e sviluppo del mercato.

Con la presenza di oltre 60 espositori, la manifestazione si propone come una vera e propria fiera tecnica, capace di attrarre non solo professionisti ma anche imprese, operatori e stakeholder interessati a conoscere da vicino soluzioni, tecnologie e servizi lungo tutta la filiera.

Cuore pulsante dell’evento saranno i tre giorni di convegni tecnici, in programma giovedì, venerdì e sabato, rivolti a ingegneri, architetti e geometri. Sono attesi oltre 600 professionisti provenienti da Piemonte, Liguria, e Valle d’Aosta, a conferma della crescente rilevanza dell’evento nel panorama interregionale.

I convegni rappresentano un momento chiave di aggiornamento e confronto per tutta la filiera, con contenuti tecnici di alto livello e la possibilità di ottenere crediti formativi professionali. Un’occasione concreta per approfondire tematiche legate alla progettazione, all’utilizzo dei materiali e all’evoluzione del settore.

Grande attenzione sarà dedicata anche al tema della meccanizzazione e dell’innovazione tecnologica, oggi sempre più centrale nel comparto lapideo. Dalle tecnologie per l’estrazione alle soluzioni per la lavorazione e la trasformazione, PietraTec offrirà una panoramica sulle nuove frontiere del settore, dove efficienza, sicurezza e qualità si intrecciano con processi produttivi sempre più evoluti.

Accanto alla dimensione professionale e commerciale, l’evento mantiene uno sguardo sul futuro del comparto, con attività dedicate al mondo della scuola e percorsi PCTO finalizzati ad avvicinare i giovani al settore e favorire il dialogo tra formazione e imprese.

In questo scenario, PietraTec 2026 si conferma non solo come fiera di settore, ma come piattaforma di incontro tra aziende, professionisti e territorio, capace di generare opportunità concrete di business, relazioni e crescita.

Spazi espositivi e opportunità per le aziende

Le aziende interessate a partecipare a PietraTec 2026 possono scegliere tra diverse soluzioni espositive, progettate per valorizzare al meglio prodotti, tecnologie e servizi all’interno di un contesto altamente qualificato e fortemente orientato al networking.

Esporre a PietraTec significa entrare in contatto diretto con un pubblico selezionato di professionisti, imprese e operatori del settore, creando occasioni concrete di incontro e sviluppo commerciale. La presenza di oltre 600 tecnici e progettisti durante le giornate di convegno rappresenta un’opportunità unica per intercettare interlocutori realmente interessati e

attivi nel mercato.

Allo stesso tempo, la manifestazione rappresenta un’occasione strategica anche per le imprese visitatrici, che potranno confrontarsi con oltre 60 espositori, scoprire le innovazioni del settore e individuare nuove soluzioni per migliorare competitività ed efficienza.

In un contesto in cui il settore lapideo è sempre più orientato verso innovazione, meccanizzazione e qualità, partecipare a PietraTec consente non solo di essere presenti, ma di essere parte attiva dell’evoluzione del comparto, confrontandosi con i principali attori del territorio e del Nord-Ovest.

PietraTec non è solo una vetrina espositiva, ma un ambiente dinamico dove nascono collaborazioni, si sviluppano nuove opportunità e si costruisce valore nel tempo.