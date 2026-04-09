Coldiretti Cuneo: " A Fossano più cibo Km0 tra qualità e trasparenza

L’84% degli italiani indica, nella scelta dei cibi, come criterio molto importante il loro impatto sulla salute, confermando la crescente attenzione verso qualità, trasparenza e origine dei prodotti e rafforzando il ruolo dell’agricoltura nel garantire cibo sano e sicuro.

È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo che, nell’ambito del Mercato dei Piccoli Animali organizzato dal Comune di Fossano, in programma ogni seconda domenica del mese in piazza Dompé, ha deciso di organizzare un Mercato di Campagna Amica.

Il mercato rappresenta da secoli il centro della vita cittadina, luogo di incontro e socializzazione oltre che di compravendita e oggi torna ad assumere un ruolo ancora più strategico nel ricostruire un rapporto diretto tra produttori e consumatori, garantendo trasparenza, qualità e origine dei prodotti.

Tra i banchi saranno presenti le aziende agricole del territorio con una ricca offerta che spazia dall’ortofrutta fresca di stagione ai formaggi di mucca e capra, dai fiori e dalle piante ai prodotti trasformati, fino a vino, miele, nocciole e derivati, espressione autentica della filiera agricola locale.

Campagna Amica rappresenta uno strumento centrale per valorizzare il lavoro delle imprese agricole e difendere il vero Made in Italy, offrendo ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti locali, stagionali e tracciabili. In un contesto in cui cresce l’attenzione verso la qualità del cibo e il suo impatto sulla salute, i mercati contadini diventano veri e propri presìdi di educazione alimentare e tutela del territorio.

"Il Mercato Campagna Amica è molto più di un luogo di vendita, è uno spazio di relazione e fiducia tra agricoltori e cittadini, dove si promuove un modello agricolo basato su qualità, trasparenza e legame con il territorio" sottolinea Raffaele Tortalla, Presidente Coldiretti di Zona Fossano.

"All’interno di un appuntamento storico per la città come il Mercato dei Piccoli Animali, il nostro mercato risponde a una domanda crescente di prodotti locali e sicuri e rappresenta un’opportunità concreta per le nostre imprese agricole, che attraverso Campagna Amica possono valorizzare al meglio le proprie produzioni" aggiunge Ivan Matteodo, Segretario Coldiretti di Zona Fossano.