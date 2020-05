Codice fiscale: a cosa serve e come si calcola

Il codice fiscale rappresenta un elemento identificativo della singola persona ed è costituito da una serie di lettere e numeri che hanno un significato ben preciso. Calcolarlo a partire da informazioni quali il nome, la data di nascita e il sesso può sembrare complesso, ma su portali come codicefiscale.it è possibile effettuare il calcolo del codice fiscale in modo semplice e veloce.

Basta inserire gli estremi per conoscere, in pochi secondi, il codice fiscale completo e corretto. Non solo, si può anche fare l'operazione contraria (codice fiscale inverso) e da esso risalire a nome, cognome, data e luogo di nascita.

Come è costituito il codice fiscale

Il codice fiscale nasce praticamente assieme a ogni singola persona e viene rilasciato sia a cittadini italiani che stranieri (purché siano residenti nel nostro paese) ed è composto da 16 caratteri, tra lettere e numeri.

Le prime 6 sono consonanti e vengono estratte per metà dal cognome e per metà dal nome: qualora non risultino sufficienti, si ovvierà aggiungendo vocali. Se si tratta di nomi molto brevi, invece, alla fine saranno aggiunte, convenzionalmente, delle "x".

Successivamente, si può individuare il decennio di nascita e, a seguire, il mese; per indicare quest’ultimo viene impiegata una specifica lettera dell’alfabeto concordata, soluzione che permette di evitare le ripetizioni che deriverebbero dall’impiego della lettera iniziale di ciascun mese.

Segue, ovviamente, il giorno di nascita che per gli uomini coincide perfettamente con quello reale. Per quanto riguarda quello delle donne, invece, esso viene determinato aggiungendo alla data una somma pari a 40. Questa differenza permette anche di identificare immediatamente anche il sesso di appartenenza dell’individuo.

L'identificativo del luogo segue i codici catastali relativi ai quasi 8 mila comuni italiani, nonché quelli esteri, ed è costituito da una lettera e 3 numeri. Infine, vi è una lettera finale chiamata anche "carattere di controllo", che viene calcolata secondo un complicato algoritmo e consentirà di distinguere due persone con altri dati identici.

Funzionalità e durata

Attualmente, la tessera sanitaria non rappresenta altro che l'evoluzione ultima del codice fiscale, inserito per la prima volta nel sistema tributario italiano nel 1976 per agevolare la dichiarazione dei redditi.

Dopo l'introduzione della tessera sanitaria, per un determinato lasso di tempo le due carte sono state fornite parallelamente ai cittadini, finché quest'ultima non ha del tutto inglobato il codice fiscale.

Grazie ad essa, non solo è possibile identificare la persona, ma anche offrirle l'opportunità di usufruire facilmente di tutti i servizi del Sistema Sanitario Nazionale e nell'intera Unione Europea. Tra le varie funzioni, molto importante è anche quella relativa alla deduzione Irpef per l'acquisto di determinati farmaci.

La tessera sanitaria completa di codice fiscale ha una durata di 1 anno per i nuovi nati mentre, per gli altri, la sua validità è di 6 anni; il rinnovo è, solitamente, automatico e il nuovo tesserino viene recapitato direttamente all'indirizzo fornito dal cittadino. In caso di smarrimento, è possibile chiederne un duplicato direttamente online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, così da non rimanerne mai sprovvisti.

I codici fiscali aziendali

Non solo le persone fisiche, ma anche le aziende hanno codici fiscali identificativi univoci.

La differenza è che, per le ditte con Partita Iva, il codice identificativo coincide con quello fiscale (sono 11 cifre), mentre nel caso di aziende individuali verrà utilizzato semplicemente il codice fiscale del proprietario.

Nel primo caso, ogni gruppo di cifre rappresenta rispettivamente il numero di matricola, il codice del singolo Ufficio Iva e l'ultimo è, anche in questo caso, un numero di controllo.