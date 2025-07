I Protagonisti dell’EXPO della Sostenibilità 2025: ESGnext

E’ ormai consolidato che la sostenibilità sia una responsabilità di tutti, nessuno escluso. E’ necessario che tutti creino una consapevolezza collettiva sulla questione e adottino misure concrete. Un’importante fetta di coloro che hanno nelle loro mani questa grande responsabilità sono le aziende, cuore pulsante del nostro sistema economico. Proprio da loro deve partire un'evoluzione che faccia da esempio e apra la strada a un futuro migliore. Fortunatamente non sono da sole: esistono diversi enti e imprese che ogni giorno lavorano per rendere il nostro tessuto imprenditoriale più sostenibile. L’EXPO della Sostenibilità ha avuto il piacere di ospitare una di queste importanti realtà: ESGnext.

ESGnext è una start-up innovativa la cui missione è supportare le imprese nella gestione della sostenibilità aziendale, con l’obiettivo di generare valore duraturo per il business. Offre consulenza specializzata in strategie di sostenibilità, analisi dei dati ESG, progetti di comunicazione aziendale e redazione del bilancio di sostenibilità.

La start-up fa parte del Gruppo RW, insieme alle società RW Consulting e al marchio RW Comunicazione. L’unione tra una consolidata esperienza nel settore della consulenza e della comunicazione e una profonda conoscenza delle tematiche ESG consente di offrire ai clienti un servizio completo, fondato su competenze solide e trasversali.

Nel corso dell’evento, ESGnext ha proposto due momenti formativi dal titolo “Bilanci di Sostenibilità - Obblighi e opportunità” e “La sostenibilità per le funzioni HR - Come generare impatto”. Attraverso questi interventi ha approfondito in che modo le imprese possano integrare concretamente la sostenibilità nei propri processi, a partire dalla rendicontazione, strumento strategico per orientare l’azienda verso il futuro, fino ad arrivare al ruolo della sostenibilità nel promuovere il benessere e lo sviluppo delle persone, con effetti positivi su performance, innovazione e competitività.

Grazie alla partecipazione di ESGnext, è stato possibile esplorare in maniera concreta le connessioni e gli impatti positivi che la sostenibilità può generare nel tessuto imprenditoriale, sia locale che nazionale. Un’occasione preziosa per lanciare un messaggio chiaro: rendere la sostenibilità parte integrante della nostra realtà è non solo possibile, ma anche vantaggioso.