Cosa fare se la chiave si spezza nella serratura

Quando, nel mentre si cerca di aprire una porta, la chiave si spezza nella serratura, riuscire a risolvere l'inconveniente da soli non è semplice. Per questo motivo, in casi del genere sono in tanti ad affidarsi a degli specialisti.

Ad esempio, chi abita in terra lombarda può optare di rivolgersi a un pronto intervento fabbro a Milano . Questo servizio è usufruibile anche in altre città e regioni, e di norma è disponibile a tutte le ore, anche nei giorni festivi.

Tuttavia, se prima di chiedere un aiuto esterno si desidera provare a ovviare al problema in autonomia, è possibile applicare alcuni trucchetti che forse potrebbero funzionare. Nel mentre li si attua, si consiglia la massima cautela, per non rischiare di aggravare la situazione.

Togliere il pezzo della chiave spezzata da una serratura comune

Per cercare di rimuovere un pezzo di chiave spezzata dalla serratura, è possibile ricorrere a un ferro a uncinetto, quello che si utilizza per cucire. Ne esistono di varie misure, ma in questo caso conviene usarne uno particolarmente sottile.

L'uncino di questo particolare ferro è capace di agganciare i denti della chiave rotta, ed è per questo motivo che si rivela molto adatto allo scopo.

Per procedere, occorre seguire i seguenti passaggi:

Introdurre l'uncino dentro la serratura, mantenendolo rivolto verso di sé.

Accertarsi che il ferro riesca ad agganciare i denti della chiave spezzata, agevolando il tutto con un lieve movimento di polso.

Tirare delicatamente verso di sé l'uncino, quel tanto che basta per poter completare la rimozione del pezzo di chiave con la propria mano, oppure con una pinza.

Togliere il pezzo della chiave spezzata da una serratura a cilindro europeo

Nel caso in cui la chiave si spezzi all'interno di una serratura a cilindro europeo, ovviare all'inconveniente in autonomia è più complicato, ma non impossibile. Se non si è certi di poterci riuscire, forse è il caso di non procedere, e chiedere l'intervento di una persona competente in materia.

Se invece si vuole provare con un metodo fai da te, suggeriamo di munirsi di: martello, pinza a beccuccio e chiave integra.

Disponendo di un'altra chiave, oltre a quella rotta, è possibile inserirla dall'altro capo della serratura. Per cui, per procedere è necessario che la porta sia aperta, o che dall'altro lato sia presente un'altra persona.

La chiave non riuscirà a entrare completamente, perché il suo passaggio sarà ostruito dal pezzo di chiave spezzata rimasto all'interno. Per questo motivo, occorre dare alcuni colpetti alla chiave intera con il martello, in modo che il pezzo di chiave spezzata fuoriesca leggermente.

Fatto questo, sarà possibile prendere la pinza a beccuccio e tentare di estrarre il pezzo di chiave spezzata.

Come comportarsi se i metodi indicati risultano inefficaci o inapplicabili

I due metodi suggeriti nei precedenti paragrafi a volte potrebbero risultare inefficaci nel rimuovere la chiave spezzata dalla serratura, altre volte inapplicabili, per mancanza degli oggetti necessari per procedere, o per altre ragioni.

Se si ha fretta di risolvere la questione, il già menzionato servizio di pronto intervento fabbro si rivela un'ottima soluzione. Contattandolo, una persona si recherà sul posto indicato, e risolverà il problema in tempi ragionevoli.