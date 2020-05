E' in corso il recupero della salma di una donna del 1934 caduta, per cause in fase di accertamento, in un canale in via Torre Acceglio, a Confreria.

La potenza dell'acqua ha trascinato la donna per centinaia di metri. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto è giunto anche il magistrato di turno, oltre alla Polizia scientifica e ai vigili del fuoco, intervenuti per il recupero della salma.