Borgo San Dalmazzo, recuperata persona in difficoltà nei boschi tra Aradolo e Monteserrat

Recuperata nel pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, nei boschi di Borgo San Dalmazzo tra Aradolo e Monteserrat una persona in stato confusionale.



Le operazioni di ricerca e individuazione sono iniziate poco dopo le 17.30, quando a dare l'allarme, contattando il Numero Unico di Emergenza 112, è stato un’escursionista, notando la persona in evidente difficoltà. Immediatamente sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo, i carabinieri e il personale sanitario del 118.

I soccorritori hanno raggiunto la persona tra la vegetazione e, dopo le prime verifiche sul posto, l’hanno affidata alle cure dei sanitari per le valutazioni e l’assistenza necessarie.

Grazie al rapido intervento dei soccorsi e alla segnalazione tempestiva dell’escursionista, la situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze.