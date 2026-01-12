Scontro tra un'auto e un furgone a Sant'Albano Stura

Un violento scontro tra un'autovettura e un furgone si è verificato questa mattina, lunedì12 gennaio, sulla strada provinciale 43 nel comune di Sant'Albano Stura.

Il conducente del furgone, rimasto incastrato nel mezzo che si è ribaltato su un lato, è stato estratto dai Vigili del Fuoco intervenuti con la prima partenza di Cuneo e la squadra dei volontari del distaccamento di Fossano, per poi essere affidato al personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasferire in ospedale anche il conducente dell'auto, per gli accertamenti del caso.

L'allarme è scattato alle 5.40, in via Mondovì, e al momento sono ancora in corso i rilievi da parte dei Carabinieri e le operazioni di ripristino della viabilità.