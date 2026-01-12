Ristoratore albese e il figlio rinvenuti senza vita nella loro abitazione di frazione Castelrotto a Guarene

Tragedia nella notte in un’abitazione Castelrotto, frazione di Guarene, dove un noto imprenditore albese ha perso la vita insieme al figlio probabilmente a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionatesi dalla caldaia domestica.

Sul posto, lungo la Strada Provinciale 50, sono ancora in corso gli accertamenti che da questa mattina vedono impegnato il Nucleo Investigativo del Comando Carabinieri di Cuneo, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba.

Vittime dell’intossicazione sono il 57enne ristoratore Paolo Foglino, classe 1968, titolare insieme ad alcuni soci dell’Osteria dei Sognatori di piazza Pertinace, e il figlio 17enne Francesco, classe 2008, studente liceale.

L’allarme è scattato questa mattina poco prima delle 9. A chiedere l’intervento dei soccorsi un familiare, che tentava inutilmente di mettersi in contatto con i propri congiunti. Sul posto sono giunti 118 e Vigili del Fuoco, cui è toccata la drammatica scoperta.

Paolo Foglino era figura molto nota nella capitale delle Langhe, dove insieme ai soci Paolo Salomone e Diego Paschina, gestiva da molti la frequentata osteria di piazza San Giovanni. In giovane età aveva condotto per anni "Magic Bus", un altrettanto frequentato negozio di dischi in via Cavour.

Era inoltre figlio di Leopoldo "Franco" Foglino, dirigente Ferrero in pensione, assessore comunale nella prima giunta del sindaco Marello, e figura fortemente impegnata, insieme alla moglie Annamaria Cane, in diverse realtà del terzo settore e del volontariato albese.

Una famiglia negli ultimi anni messa duramente alla prova da una sorte particolarmente malevola. Al giugno 2022 risale infatti la prematura scomparsa di Francesco, altro figlio della coppia, cooperante a La Paz, in Bolivia, stroncato da un malore ad appena 51 anni. Insieme ai genitori, Paolo Foglino e il figlio Francesco lasciano la sorella Chiara.

Costernato il commento che sul fatto arriva dal sindaco albese Alberto Gatto: "Non ci sono parole per descrivere quanto successo, siamo davvero tutti molto scossi e provati. Si tratta di una vera e propria tragedia, una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Paolo, oltre ad essere cotitolare dell’Osteria dei Sognatori, era una persona molto attiva nel mondo del volontariato. Infatti, oltre a poterlo incontrare in osteria spesso lo si vedeva per le vie del centro accompagnare ragazzi in difficoltà. Paolo Foglino e la sua famiglia sono sempre stati un valore aggiunto per la nostra comunità, persone attive in città, conosciute e disponibili. Ci stringiamo attorno alla famiglia, porgendo le condoglianze al padre Franco, alla madre Annamaria e alla sorella Chiara. La perdita di Paolo e del giovanissimo Francesco ci lascia addolorati e senza parole".

