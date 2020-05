Rai, Bergesio - Gastaldi (Lega): "Solidarietà ai commercialisti piemontesi, loro ruolo fondamentale"

"Solidarietà ai commercialisti italiani, in particolare a quelli del Piemonte e della provincia di Cuneo. Le dichiarazioni di Saviano, pronunciate ieri sera senza alcun contraddittorio nel corso della trasmissione di Fazio sulla tv di Stato, sono offensive, scorrette e del tutto inopportune. Oltre a un'assurda generalizzazione, Saviano criminalizza un'intera categoria di professionisti, il cui ruolo in questo momento è fondamentale per aiutare imprese e cittadini travolti da una crisi senza precedenti a districarsi nelle maglie della burocrazia. Ora ci aspettiamo solo delle scuse formali per le parole ignobili". Così in una nota i parlamentari piemontesi della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi.