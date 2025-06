Quale sicurezza per pedoni e ciclisti da Cuneo verso Borgo San Giuseppe? Interpellanza della consigliera Isoardi

Torna all’attenzione del Consiglio Comunale la questione della sicurezza in Via Savona, nel tratto immediatamente successivo alla discesa Marconi in direzione Borgo San Giuseppe. A sollevare nuovamente la problematica è la consigliera comunale Santina Isoardi, che ha presentato un’interpellanza in vista della seduta del Consiglio della prossima settimana.

L’area era già stata oggetto di una segnalazione nel precedente mandato amministrativo. Le criticità permangono: "Ho ricevuto nuove segnalazioni da parte di residenti e fruitori della zona – dichiara la consigliera del Partito Democratico– e ritengo doveroso riportare all’attenzione dell’amministrazione comunale una problematica che mette a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti".

Tre, in particolare, i punti critici evidenziati: la presenza di una pianta ingombrante che invade il percorso ciclo-pedonale, riducendo drasticamente lo spazio a disposizione; la sezione stessa del passaggio, considerata troppo stretta per garantire un transito sicuro e agevole, soprattutto per genitori con passeggini o persone con difficoltà motorie; il degrado del manto del marciapiede, con buche e avvallamenti che rendono il passaggio disagevole e pericoloso.

A tutto ciò si aggiunge lo stato della carreggiata, particolarmente compromesso nel tratto che va dalla rotonda della discesa Marconi fino all’inizio del Ponte del Gesso: un’arteria fondamentale che collega l’altipiano alle frazioni dell’Oltre Gesso.

"La sicurezza dei cittadini – aggiunge Isoardi – che siano pedoni, ciclisti o automobilisti, deve rappresentare una priorità per l’amministrazione comunale. Non possiamo attendere che accada qualcosa di grave per intervenire".

Nell’interpellanza si chiedono interventi urgenti per la rimozione dell’ostacolo vegetale che ostruisce il marciapiede; progetti per l’ampliamento e la messa in sicurezza del passaggio ciclo-pedonale e tempistiche e modalità di riqualificazione del manto stradale nel tratto indicato.