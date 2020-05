Auto finisce fuoristrada e si ribalta, a Rifreddo: ferita una donna

Incidente stradale, poco fa, sulla strada provinciale numero 26, nel tratto che corre al di fuori dell’abitato di Rifreddo. Qui, un’auto è finita fuoristrada, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

La vettura ha terminato la sua corsa dopo essersi ribaltata in un prato a lato della strada.

All’interno dell’abitacolo soltanto una persona, alla guida del mezzo. La conducente è stata soccorsa dall’emergenza sanitaria, intervenuta insieme ai Vigili del fuoco di Saluzzo ed ai Carabinieri.

Dopo esser stata estratta dall’auto, la donna è stata visitata dai sanitari, che ne hanno disposto l’invio in pronto soccorso – in codice verde – per ulteriori accertamenti: le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero particolari preoccupazioni.