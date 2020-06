Tipologie di trattamenti per il legno per esterno

Pavimenti, pedane e recinzioni in legno, anche se sono state dipinte con il miglior impregnante legno per esterno , necessitano di un intervento di controllo almeno una volta l’anno. Il vento, l’acqua e il sole con il passare del tempo possono rovinare anche il legno più resistente; se non si è attenti alla sua manutenzione.



Con l’arrivo della stagione estiva, è bene prodigarsi nelle consuete operazioni di manutenzione che questo materiale richiede. Proprio per questo, conoscere quali sono le tipologie di prodotti più comuni – e le loro caratteristiche – è importante se si vuole procedere a una corretta manutenzione di queste superfici.



Come scegliere il miglior trattamento per legno esterno?



Purtroppo, è bene essere chiari, a questa domanda non esiste una sola risposta. In base alla tipologia di legno e al suo utilizzo, ci può essere una o più soluzioni idonee al suo trattamento. Se anche dopo aver letto questa guida non si hanno le necessarie competenze per comprendere quale prodotto è il più idoneo, è bene rivolgersi ad un negozio specializzato nella vendita di questi prodotti.



Tipologie di finitura del legno per esterno



Le tipologie di trattamenti del legno per esterno sono principalmente due:



- quelli che sono assorbiti nella superficie del legno;

- quelli che formano un rivestimento protettivo sulla superficie del legno.



In entrambe le soluzioni, ci sono caratteristiche e vantaggi unici da prendere in considerazione.



Trattamenti penetranti del legno



I trattamenti presenti nella categoria dei “trattamenti penetranti del legno” vedono utilizzati quei prodotti che sono assorbiti nel legno e lo proteggono dall’interno. In questa categoria sono presenti gli impregnanti per legno e gli olii dedicati ai rivestimenti. Una volta applicati sul legno, sono assorbiti in profondità per diventare una volta asciutti una superficie dura e resistente agli agenti atmosferici.



Il vantaggio chiave di questa tipologia di prodotti, è che sono molto facili da applicare e mantenere in perfette condizioni. Quando si nota che la superficie trattata inizia ad apparire usurata, è possibile applicare un nuovo strato. Non è necessario carteggiare o rimuovere la vecchia rifinitura. Fattore che rende la manutenzione veloce e semplice anche per chi ha meno dimestichezza in queste operazioni.



Questa tipologia di prodotti è ideale anche per interventi mirati. In particolare quando si nota che una sola zona si è rovinata. Applicando una mano di olio o impregnante, una volta asciugato, si potrà notare poca differenza con le zone trattate.



Trattamenti di rivestimento per esterno



Quando si pensa al legno e alla sua manutenzione, in molti casi si pensa alle pitture e vernici che si screpolano e sfogliano con il passare di poco tempo. Al giorno d’oggi, i moderni sistemi di “rivestimento per esterno del legno” sono migliorati e sono un’ottima soluzione per offrire protezione dagli agenti atmosferici e alle costanti sollecitazioni a cui è sottoposto il legno a causa dell’umidità e degli sbalzi di temperatura.



I moderni prodotti per la protezione del legno, da applicare sulla sua superficie, sono durevoli nel tempo e flessibili alle sollecitazioni. Il che porta a ridurre al minimo le operazioni di sverniciatura completa del legno. Azione che in passato era nella norma, quando si aveva la necessità di applicare un nuovo strato di vernice protettiva per il legno.



Per il trattamento di superfici in legno come pedane e rivestimenti di piscine jacuzzi per esterno, l’utilizzo di impregnanti è in grado di fornire la migliore soluzione di protezione. Mentre per recinzioni e pareti di capanni le vernici protettive sono una soluzione migliore da utilizzare.



